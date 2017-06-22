Дерибан земли на Жуковом нанес ущерб на 81,7 млн – представление на Довгого

Прокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого по подозрению в злоупотреблении служебным положением и совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.



Об этом говорится в представлении, которое есть в распоряжении "Украинской правды", полученном от источников в Верховной Раде.



Отмечается, что уголовное производство, фигурантом является Довгий, открыто по факту злоупотребления должностными лицами Киевского городского совета властью в интересах третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия интересам государства в лице территориальной общины города Киева.



Так досудебным расследованием установлено, что в период с 2007 по 2009 годы Олесь Довгий совместно с должностными лицами Главного управления земельных ресурсов города Киева и другими лицами, обеспечил 1 октября 2007 года принятие депутатами решения о незаконной передаче земли.



В частности 23 обслуживающим кооперативам для жилой застройки на двадцать первом километре Столичного шоссе в Голосеевском районе города Киева были выделены земельные участки, фактически расположенные на территории ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков".



Пособниками Довгого указаны: начальник отдела землеустройства Голосеевского района Главного управления земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации Найденов О.В., начальник юридического управления Главного управления земельных ресурсов Гуйт Н.И., заместитель председателя КГГА – начальник Главного управления земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации Муховиков А.М., по пособничеству председателя правления ОКЖК "Технолог" Селецкая Т.Ю.



В результате указанных незаконных действий, согласно справки Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве №01-11 / 22-59 от 31.10.2016 было нанесен ущерб в размере 81 726 691 грн (как объяснили УП в Генпрокуратуре, окончательную сумму ущерба установит экспертиза), что в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.



"Таким образом А.С. Довгий, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, в соучастии с другими должностными лицами, использовал служебное положение вопреки интересам службы, причинив интересам государства тяжелые последствия, то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины", – говорится в представлении.



По мнению Генпрокуратуры, вина Довгого подтверждается доказательствами, собранными с соблюдением принципов законности и верховенства права и в строгом соответствии с процедурой, установленной уголовным процессуальным законом Украины.



В случае снятия депутатского иммунитета и доказательства вины Довгому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого 21 июня.



Согласно предварительным данным, убытки от незаконного отчуждения земли заповедника "Жуков Остров" в 2007 году составили 1 226 604 222,0 грн.

Как известно, ландшафтный заказник "Остров Жуков" был создан в 1999 году в Голосеевском районе Киева, в пойме Днепра. Фактически, заказник поглощает всю сохраненную часть природного массива "Конча-Заспа", который в прошлом был первым в Советской Украине природным заповедником.

Киевсовет в августе 2007 года сократил площадь заказника с 1794 га до 196 га. По мнению защитников природы, это решение было принято с грубыми нарушениями законодательства.

Решение Киевсовета было обжаловано в суде в декабре 2007 года, однако судебный процесс продолжается до сих пор.

Украинская правда