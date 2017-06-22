Залог за помощницу Полякова внесли родители

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Четверг, 22 июня 2017, 14:08

Залог за помощницу нардепа Максима Полякова Татьяну Любонько, которая по решению суда была взята под стражу, внесли родители.

Об этом заявил сам Поляков в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

"Помощницу мою не арестовывали, за мою помощницу вчера внесли залог, и сегодня она будет на свободе", - заявил нардеп.

На вопрос о том, кто именно внес залог за Любонько, Поляков сказал: "Родители".

Также он заявил, что на его помощницу давят и заставляют ее давать ложные показания.

"Помощницу "прессуют", заставляют давать показания против себя и меня", - заявил Поляков.

Как известно 21 июня Соломенский райсуд Киева принял решение взять под стражу помощницу Полякова Татьяну Любонько с альтернативой залога в сумме 160 тыс. грн.

Нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков и еще трое нардепов от НФ были на заседании суда с целью взять Любонько на поруки.

Как известно, 19 июня детективы НАБУ задержали охранника нардепа от БПП Борислава Розенблатта при получении взятки.

Позже стало известно, что в этом деле задержали 6 человек: помощника нардепа, двух охранников и трех представителей объединения "Депутатский контроль". Им сообщили о подозрении в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

САП будет ходатайствовать об аресте шестерых подозреваемых.

20 июня руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что Розенблат и Поляков за взятки вносили изменения в законодательство по добыче янтаря.

В парламент было внесено представление на снятие неприкосновенности с 5 народных депутатов, в том числе с Полякова.

Темы: Верховная Рада коррупция янтарь суд
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