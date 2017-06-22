Львов должен предоставить ГПУ факты препятствования вывозу мусора - Зубко

Власти Львова должен предоставить Генпрокуратуре конкретные факты препятствования законному вывозу из Львова твердых бытовых отходов на полигоны Львовской области или других областей.

Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко по итогам заседания оперативного штаба госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по Львову и состояния пожарной безопасности экосистемы страны.

"ЛОГА, другим местным органам исполнительной власти, Львовскому горсовету (поручено) безотлагательно обеспечить оперативную координацию мероприятий по вывозу твердых бытовых отходов из Львова", - отметил он.

Также Львовский горсовет и ЛОГА должны безотлагательно проработать вопрос передачи части полномочий совета в ОГА для обеспечения очистки Львова от ТБО.

До 23 июня должны быть проведены расчеты возможностей имеющихся полигонов области по приему накопленных объемов ТБО со Львова.

Также до 23 июня должен быть разработан и предоставлен Львовскому горсовету для выполнения график вывоза 6500 тыс. тонн отходов, накопленных на 463 контейнерных площадках.

"До 5 июля должны быть завершены меры по вывозу твердых бытовых отходов из Львова", - заявил Зубко.

Львовскому горсовету рекомендовано обеспечить безотлагательное подписание соответствующих договоров на вывоз ТБО с переполненных львовских контейнерных площадок.

При этом органам местного самоуправления, на территории которых полигоны / свалки ТБО, рекомендуется обеспечить прием и захоронение львовских ТБО.

"Львовский горсовет должен подготовить и подать комплект документов для строительства временного полигона по размещению ТБО и завода по утилизации ТБО на территории Львовской ТЭЦ-2", - заявил Зубко.

Украинская правда