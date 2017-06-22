В СБУ выяснили, что газопроводы "Укртрансгаза" несколько лет не охранялись

В течение 2013-2015 годов охрана объектов газотранспортной инфраструктуры ПАО "Укртрансгаз" фактически отсутствовала, чиновники одного из государственных охранных предприятий присвоили миллионы гривен госсредств.

Об этом 22 июня сообщили в Службе безопасности Украины.

В частности, при выполнении договоров по охране объектов газотранспортной системы руководство одного из государственных охранных предприятий на "бумаге" привлекало к выполнению работ частные фиктивные структуры, не имеющие права осуществлять охрану гособъектов.

"В этот период охрана объектов критической газотранспортной инфраструктуры фактически отсутствовала. Из-за действий чиновников под угрозой оказалось стабильное функционирование стратегической системы, злоумышленники также присвоили миллионы гривен госсредств. В условиях российской агрессии это создавало потенциальные угрозы со стороны террористических группировок и диверсионных групп, что могло привести к возникновению чрезвычайных событий в сфере газоснабжения", - заявили в СБУ.

В настоящее время полноценная охрана объектов ПАО "Укртрансгаз" восстановлена.

Бывшему гендиректору государственного охранного предприятия и его заместителю сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Служебный подлог". Обвинительные акты направлены в судебные инстанции.

Украинская правда