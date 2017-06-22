СБУ возбудила дело против Мельничука и "Айдара" за разбой - потерпевший

Служба безопасности открыла уголовное производство из-за разбойного нападения внефракционного депутата Сергея Мельничука и его батальона "Айдар" в 2014 году в Новосветловке Луганского области.

Об этом заявили Владимир Винник и Андрей Сухаревский, которых признали потерпевшими в этом процессе, передают "Українські новини".

Винник заявил, что СБУ открыла уголовное производство в сентябре 2016 года на его заявление, которое правоохранители отказывались рассматривать более трех лет. Дело расследуется по статье "создание террористической группы" и "разбой".

Кроме того, Винник сказал, что 15 августа 2014 года в 5 утра в его дом ворвались 10 пьяных бойцов "Айдара", среди которых был сам Мельничук. По словам потерпевшего, они избили его зятя Андрея Сухаревского, похитили два автомобиля, 11,4 тыс. долларов и 5,6 тыс. гривен.

По его словам, тогда "Айдар" ограбил почти все дома в поселке.

"Людей согнали в церковь, а в это время грабили их дома", - сказал он.

На запрос "Украинской правды" о том, за какие действия открыли это уголовное производство, в СБУ не дали конкретного ответа.

В СБУ лишь сообщили, что Мельничука вызывали на допрос в качестве свидетеля 19 июня. Также в службе сообщили, что пока детали дела не подлежат оглашению.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины вызвала на 19 июня Сергея Мельничука узнать членов "Айдара", которых подозревают в терроризме. Он отвергает все обвинения против его бойцов и утверждает, что в августе 2014 его батальон действовал совместно с Вооруженными силами Украины.

19 июня вблизи Администрации президента состоялась потасовка между полицией и айдаровцямы, которые протестовали против открытия уголовного производства на бойцов батальона.

Олег Твердь, для УП