Порошенко не хочет оценивать деятельность Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не намерена проводить расследования в отношении бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Саакашвили.



Об этом он сказал в Брюсселе в четверг отвечая на вопрос журналистов о том, намерена ли Украина проводить расследование деятельности Саакашвили, передает "Интерфакс-Украина".



"Я не собираюсь с кем-либо расследовать деятельность украинских граждан. Это первое. И второе – я не приемлю идею давать оценку деятельности Саакашвили в моей стране, поскольку я его пригласил помочь мне внедрять реформы в Одесской области", - сказал он.



При этом Порошенко добавил, что каждый может увидеть "результаты деятельности" Саакашвили на посту руководителя Одесской области.



В то же время Порошенко сообщил, что в июле текущего года посетит с государственным визитом Грузию.



"Я сейчас вам раскрою информацию, что первый государственный визит в Грузию состоится в июле этого года", - сказал он.



Как известно, 7 ноября 2016 Председатель Одесской областной государственной администрации Саакашвили подает в отставку.