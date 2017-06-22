Рада одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла

Верховная Рада приняла закон о коммерческом учете в сфере тепло- и водоснабжения.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №4901 в четверг проголосовало 238 народных депутата, пишет Интерфакс-Украина.

Документ предусматривает обязательное оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных ко внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения.

Согласно закону, такие счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов), или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий).

Кроме того, согласно принятому документу, для многоквартирных домов обязательным будет оснащение индивидуальными приборами учета, или приборами-распределителями показателей потребления тепловой энергии.

Такие счетчики должны быть установлены до 1 октября 2018 года (для нежилых зданий с несколькими потребителями – до 1 октября 2017 года).

Закон запрещает присоединение к сетям новых строений, не оборудованных указанными выше счетчиками.

Документ также устанавливает, что расчеты за коммунальные услуги должны осуществляться исключительно на основании данных коммерческого учета, гарантирует доступ к таким данным для потребителей.

Ранее Рада ввела обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектовстроительства.

Экономическая правда