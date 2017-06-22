День в АТО: 10 обстрелов, ранен военный и местная жительница

Пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции ВС Украины в четверг, в том числе один раз - из запрещенных минскими соглашениями минометов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На Приморском направлении около 10.30 часов пророссийские незаконные вооруженные формирования грубо нарушили договоренности о неприменении оружия, обстреляв из 82-мм минометов жилой сектор населенного пункта Марьинка.

Одна из мин попала в крышу дома в то время, когда по соседству во дворе работала 43-летняя местная жительница. Пострадавшую доставили в Кураховскую больницу с осколочными ранениями предплечья и левой ноги.

Также на этом направлении боевики еще до рассвета обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Лебединского они били из вооружения БМП и зенитной установки.

Кроме того, уже во второй половине дня боевики вновь совершили обстрел по защитникам Широкино из минометов калибра 120 мм.

На Донецком направлении НВФ сосредоточили свой огонь северо-восточнее Авдеевки - у поселка Каменка. Они, в частности, неоднократно открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия различных калибров и БМП. Там же по украинским воинам несколько раз пытался попасть снайпер боевиков.

На Луганском направлении вооруженные банды больше всего нарушали "режим тишины".

"Еще на рассвете противник выпустил несколько 82-мм мин по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Там же, а также в районе Крымского и Лобачево, наемники применяли против украинских воинов крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных модификаций. Кроме того, у н.п. Желтое раздавались враждебные выстрелы из стрелкового оружия", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ВС Украины получил ранения.

Украинская правда