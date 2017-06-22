СМИ: Глава экономической контрразведки СБУ скрывает, откуда у него элитная недвижимость

Сергей Конохов, который с недавних пор возглавляет Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, владеет рядом элитного имущества, объяснить происхождение которого он отказался.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы.

В 2015 году, согласно официальному реестрому МВД, служащий пересел на внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 40 000 долларов. До этого он владел автомобилем Lexus LX 570, который сейчас на вторичном рынке стоит около 50 000 долларов.

Среди недвижимости председателя экономического управления СБУ - квартира на 55 квадратных метров на улице Костельной в Киеве возле Майдана Независимости, которую он приобрел в январе 2014 года.

Сейчас на сайтах продажи недвижимости указана средняя цена на квартиру с подобным метражом - около 150 000 долларов (это около 4 миллионов гривен).

Через год после покупки этой квартиры - в 2015 году - Сергей Конохов приобрел дом почти 300 квадратных метров в селе Юрьевка (в нескольких километрах от Киева), где земельные участки стоят от полумиллиона гривен за 10 соток.

Данные об этом есть в открытом реестре, где отмечается, что Конохов - единственный владелец двухэтажного дома с гостевым домиком, небольшой спортивной площадкой, теплицей и прудом.

При этом зарплата работника СБУ даже на руководящей должности не превышает 30 000 гривен в месяц.

"У Сергея Конохова молодая жена, которая, похоже, не владеет бизнесом и воспитывает ребенка, а его бывшая жена также государственный служащий - работает в госкомпании "Укртрансгаз", - говорится в сюжете.

Сам Сергей Конохов от интервью отказался, не захотев отвечать на вопрос о происхождении всего своего имущества. А в ответ на запрос журналистам сообщили, что Сергей Конохов, как и все, проходил внутреннюю проверку, и вопросов к нему не возникло.

Как выяснили ранее "Схемы", подчиненные Сергея Конохова ведут роскошный как для госслужащих образ жизни.

Расследование о люксовых автомобилях сотрудников экономического управления, стоимость которых несовместима с заработной платой государственных служащих, приобрело резонанс.

Впоследствии в СБУ сообщили, что начали проверку указанных в журналистском расследовании работников на элитный автотраспорт.