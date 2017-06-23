Найцікавіше: 2001. Івана Павла ІІ приймають у Києві з почесною вартою і гарматами 2010. Влада Януковича – "від Бога" 2012. Міністр оборони пропонує військовим розводити худобу

2001, субота

В Україну приїхав Папа Римський Іван Павло ІІ. Приймали його в аеропорту з почесною вартою, гімнами, залпами гармат. В перший день приїзду понтифік зустрівся з президентом та українськими політиками.

"Я прийшов, щоб поклонитися святиням вашої історії і разом з вами просити у Бога заступництва для вашого майбутнього", – сказав Папа.

2003, понеділок

Тимчасова парламентська комісія, яка працює над змінами в Конституцію, не включила в законопроект пропозиції президента Кучми щодо продовження повноважень парламенту до 5-ти років і одночасного проведення виборів усіх рівнів, розповів нардеп Степан Гавриш.

2004, середа

Влада почала силовий сценарій передачі повноважень – так Віктор Ющенко оцінив підтримку Верховною Радою в першому читанні законопроекту 4180. Той фактично повторює ініційований владою попередній проект змін до Конституції, який не набрав достатньої кількості депутатських голосів.

2005, четвер

– Картка нардепа Ігоря Плужникова голосувала у парламенті навіть після того, як стало відомо про його смерть.

– В МВС назвали Ріната Ахметова злочинцем. "Я глибоко переконаний у тому, що Ахметов – реальний керівник організованого злочинного угрупування". Так заявив в.о. начальника ГУ по боротьбі з оргзлочинністю МВС Сергій Корнич.

– ГПУ висунула обвинувачення у сепаратизмі екс-голові Харківської обладміністрації Євгену Кушнарьову. Суд відпустив його на поруки.

– У Петра Порошенка стверджують, що він не давав інтерв'ю німецькому виданню, в якому нібито заявляв, що ЄЕП може стати альтернативою ЄС.

– Фракція БЮТ поповнилася колишніми опонентами: депутатами Олександром Фельдманом і Андрієм Веревським.

Через кілька років, після обрання президента Януковича, обидва перейдуть у фракцію Партії регіонів.

2006, п’ятниця

Кандидатуру Тимошенко на посаду прем’єра подали президенту Ющенку. Єдиним пакетом також планують обрати керівництво Верховної Ради.

На зборах фракцій трійки відбулося братання між депутатами СПУ, БЮТ та "Нашої України". Представник СПУ Микола Рудьковський сказав, що любить Тимошенко, і пішов до президії, щоб з нею розцілуватись. Потім він звернувся до Петра Порошенка: "Петя, і ти її пробач".

У відповідь на це Порошенко, який перебував у сесійній залі, помахав Тимошенко рукою, а вона послала йому повітряний поцілунок.

Депутати почали скандувати "гірко!"

2008, понеділок

Їх звичаї. З’явилося відео конфлікту між секретарем Харківської ради Геннадієм Кернесом і лідером фракції "НСНУ" у міськраді Андрієм Руденком. Кернес наздогнав Руденка на сходах у міськраді і вдарив ногою нижче спини.

2009, вівторок

– З’ясовуються нові обставини вбивства нардепом Лозинським мешканця Кіровоградщини Валерія Олійника. Односельці називають інцидент полюванням на людину, а "свободівці" розповідають про 9 вогнепальнених поранень на жертві.

– Парламент призначив наступні президентські вибори на 17 січня 2010 року.

Іншим рішенням депутати відправили у відставку міністра транспорту та зв’язку Йосипа Вінського.

"Коли вже "ширка" провалилася, і їй [прем’єру Юлії Тимошенко] підказали, що політичні дії треба виправдати і відволікти увагу людей, жертвою було обрано мене", - заявив Вінський.

2010, середа

– "Ця влада – від Бога. А тому потрібно у бік відкинути політичні вподобання і працювати на її авторитет". Голова Хмельницької ОДА Василь Ядуха про президента Віктора Януковича та його оточення.

– СБУ затримала екс-голову Державної митної служби Анатолія Макаренка. Саме за його часів ДМС провела розмитнення газу "РосУкрЕнерго", вилученого Україною в рамках договору переуступки з "Газпромом". Тепер Макаренка затримали в рамках справи по нанесенню збитків державі за результатами розгляду позову "РосУкрЕнерго" в Стокгольмському арбітражі.

– На Буковині оголошена надзвичайна ситуація через повінь. З деяких небезпечних прирічкових ділянок уже почали евакуйовувати мешканців.

– Група "Народна Самооборона" у парламенті самоліквідувалась – через "тушок". А Давид Жванія навпаки проанонсував створення нової групи "Право вибору" і навіть заявив, що група спробує нівелювати вплив Компартії на ухвалення рішень в коаліції.

2011, четвер

– Екс-генерала МВС Олексія Пукача судитимуть за обвинуваченням у вбивстві Георгія Гонгадзе в закритому режимі. Таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва.

– Хоч він і не любить слово "революційний", але в країні відбуваються революційні заходи, запевнив президент Віктор Янукович. Він мав на увазі реформи.

2012, субота

Армія майбутнього в уявленні міністра оборони Дмитра Саламатіна – аграрна. Він розробив план реформування господарської діяльності військових частин, в якому запропонував військовим зайнятися розведенням великої рогатої худоби, буйволів та домашньої птиці. На армійські частини покладається вирощування зернових й технічних культур, продаж зерна, переробленого тютюну й інше.

Про військових згадав і віце-прем'єр – міністр соцполітики Сергій Тігіпко. Він пообіцяв дуже значне підвищення зарплати.

2013, неділя

Херсонес Таврійський внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тепер до нього входять сім українських об'єктів.

2014, понеділок

– В Донецьку проходять переговори з реалізації мирного плану з врегулювання конфлікту на сході України. Їх найбільшою несподіванкою стала присутність другого президента Леоніда Кучми. Окрім нього на зустрічі – російських посол Зурабов, Віктор Медведчук, Олег Царьов, представники ОБСЄ та лідери бойовиків.

Сторони домовилися про припинення вогню до ранку 27 червня.

2015, вівторок

– В ЄС переконують українську владу надати Донбасу спецстатус, не чекаючи, поки Росія та підконтрольні їй бойовики виконають свою частину Мінської угоди.

– Голова Апеляційного суду Києва Антон Чернушенко, якого підозрюють у втручанні в систему автоматичного розподілу справ у суді, заявив: він отримував вказівки щодо вироків з Адміністрації президента.

"Мене викликали неодноразово в Адміністрацію президента і давали конкретні вказівки щодо ухвалення рішень. Такі виклики здійснював [заступник голови АП Олексій] Філатов", – сказав Чернушенко.

– Один військовий загинув, 12 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Екс-президент Віктор Янукович взяв на себе відповідальність за розстріл мітингувальників на Майдані, але заявив, що не давав наказу відкривати по них вогонь.

Інтерв'ю робила ВВС-Newsnight.

Розповів Янукович і про страусів в Межигір’ї.

2016, четвер

– Загострення в зоні проведення АТО. Один військовий загинув, ще 11 бійців отримали поранення за минулу добу.

– Михайло Фоменко подав у відставку з посади головного тренера національної збірної України з футболу. Під його керівництвом збірна України не забила жодного м'яча на чемпіонаті Євро-2016.

– Фігурант "газової справи", нардеп від "Волі народу" Олександр Онищенко звинуватив американців у тиску на бізнес його родини. Він також заявив, що з 20 осіб, яких правоохоронці підозрюють у махінаціях з газом держкомпанії "Укгазвидобування", він знайомий лише з трьома. Одна з них – його мати.

Рустем Халілов, для УП