ГПУ сообщила трем чиновникам ГФС о подозрении во взяточничестве

Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении во взяточничестве трем чиновником главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, среди которых бывший руководитель.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал преступную группу, в которую привлек своих подчиненных. С 2015 по 2016 годы на постоянной основе они создавали условия физическим лицам предпринимателям и юридическим лицам для получения от них неправомерной выгоды.

В частности, экс-начальник контролировала проведение документальных проверок физических лиц - предпринимателей по вопросам налогообложения, согласовывала с руководителями структурных подразделений их результаты, в частности по не отражению в актах проверок выявленных нарушений налогового законодательства, за что получала взятки.

Кроме того задокументировано, что другие фигуранты дела помогали субъектам хозяйственной деятельности в уклонении от уплаты налогов за взятку, часть которой передавали начальнику.

"Сейчас сообщено о подозрении трем должностным лицам ГУ ГФС в Киевской области, в том числе бывшему председателю ГУ ГФС в Киевской области в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, а бывшему начальнику управления ГУ ГФС в Киевской области сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению вышеуказанных уголовных преступлений и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За совершенное уголовное преступление подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.