В центре Киева в ходе драки зарезали мужчину

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Пятница, 23 июня 2017, 03:08

В Киеве в районе станции метро Золотые ворота вечером 22 июня произошло убийство.

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

"По предварительным данным, двое мужчин вместе выпивали, между ними произошел конфликт, который перешел в драку. Дрались сначала возле входа в метро, а потом продолжили выяснять отношения, кулачным образом, в парке неподалеку. В ходе драки один из мужчин нанес ножевое ранение другому, в результате которого последний скончался сидя на лавочке", - говорится в сообщении.

На место сразу прибыла "скорая помощь", однако мужчина был уже мертв.

Нападавший скрылся с места преступления, однако позже стало известно, что его задержала полиция.

Темы: Киев убийство
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