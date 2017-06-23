Конгресс США собирается предоставить военную помощь Украине

Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США собираются выделить Украине военную помощь на 2018 финансовый год.

Об этом сообщает издание The Hill.

По его словам, выделенные для министерства обороны США средства пойдут "для противодействия угрозам со стороны России и Северной Кореи".

Торнберри также отметил, что в законопроекте будут несколько элементов, чтобы "еще больше укрепить нашу приверженность НАТО и Украине".

Издание также сообщает, что в законопроекте предусматривается выделение "миллионов" Украине для оснащения и обучения армии.

"Он (законопроект) будет включать в себя военную помощь Украине и призыв к администрации предоставить летальную помощь, чтобы украинцы могли защитить себя от агрессии, которая идет к ним с востока", - сказал Торнберри.