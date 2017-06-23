Отношение россиян к Украине продолжает ухудшаться – СМИ

814 просмотров
Пятница, 23 июня 2017, 10:29

Отношение россиян к Украине ухудшается: лишь 26% из них относятся к соседней стране хорошо (против 34% в марте) и 59% – плохо (56%).

Об этом со ссылкой на "Левада-центр" пишет российское издание "Ведомости".

Эти цифры близки к тем, что были в мае 2016 года перед обменом Надежды Савченко, после которого хорошее отношение к Украине резко, но не надолго выросло.

В Украине же, по данным Киевского международного института социологии, ситуация обратная: число относящихся к России хорошо с февраля возросло с 40 до 43%, а плохо – уменьшилось с 46 до 37%.

Разнонаправленная динамика наблюдается и в вопросе о том, должны ли отношения двух стран быть такими же, как и с другими государствами, – с закрытыми границами и визами. Число считающих так россиян понемногу растет, а украинцев – падает.

 

Заместитель директора "Левада-центра" Алексей Гражданкин считает, что на настроения россиян влияют последние действия Киева – запрет российских соцсетей, угроза прекращения транспортного сообщения, разговоры о введении виз.

"Они готовы поверить в улучшение отношений, как было после освобождения Савченко. Но ответных шагов не последовало, и российскому общественному мнению не за что было зацепиться", – предположил социолог.

Он отметил, что и в сентябре 2013 года россияне хуже относились к украинцам, чем украинцы к россиянам: тогда хорошо о соседях отзывались 69% граждан РФ и 88% жителей Украины. По словам Гражданкина, недоверие россиян тогда вызывали "газовые войны".

Темы: социология Росcия общество
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Социологи рассказали, какие проблемы больше всего беспокоят украинский 22 июня 2017, 16:47
Безвиз является неважным для более 57% украинцев - опрос 21 июня 2017, 15:19
Подслушано в соцсети, или О чем говорят 84 тысячи лайков нардепов 13 июня 2017, 11:25
powered by lun.ua
Главные новости
Полиция "вела" Гужву почти три месяца
Гужву будет защищать Лукаш, Вилкул готов взять его на поруки
В центре Киева убили председателя союза мигрантов-учасника АТО
Главный редактор "Страны" заявляет о "подставе"
Все новости
Интервью

Константин фон Эггерт: В России не понимают, когда людьми движет вера, а не деньги или угрозы

Образование

МОН обновило программы для 5-9 классов: 11 изменений по укрязу, истории и физкультуре