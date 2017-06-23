Гужве не вручили уведомление о подозрении - защита

Адвокат задержанного редактора интернет-издания "Страна.ua" Андрей Смирнов утверждает, что его подзащитному не выдвинули подозрения, а потому нет оснований для избрания меры пресечения.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 10:45 никакого сообщения о подозрении не вручено. Более того, по состоянию на 10:45 не сдан протокол о задержании", - сказал Смирнов.

По его словам, из адвокатов к Гужве при проведении следственных действий допустили только экс-министра юстиции времен Януковича - Елену Лукаш. Он утверждает, что заявление о недопуске адвокатов и, соответственно, нарушения прав на защиту, уже зарегистрировали.

Смирнов также не знает, задержали ли второго человека в этом деле.

"Мне сейчас ничего не известно о задержании второго человека по делу Игоря Гужвы. Более того, я не могу прокомментировать, что такое - дело Игоря, потому что с юридической позиции надо на что-то опираться", - сказал адвокат.

Как известно, следователи киевской полиции задержали по статье о вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву и его посредника.

22 июня в помещение интернет-издания "Страна" пришли с обыском, который продлился до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители увезли главного редактора Игоря Гужву.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков.

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян сообщил, что депутат Линько обратился к правоохранителям с жалобой на "Страну" еще 31 марта – а 22 июня задержали двух человек.

Гужва заявил, что его подставили: якобы в апреле предлагали "за большие суммы" снять с сайта несколько материалов о лидере "радикалов" Олега Ляшко, а в мае за снятие материала о конфликте Ильи Кивы и нардепа "Радикальной партии" Дмитрия Линько предлагали $20 тысяч. Главный редактор заверил, что в обоих случаях отказался.

Илья Кива рассказал "Стране", что в материале упоминался его пост о том, что активисты "в камуфляже", которые под МВД требовали отставки Арсена Авакова, позже "по-товарищески" встречались с Линько и приезжали на "семерках BMW", которые стоят по 50 тысяч долларов. По мнению советника главы МВД, материал "был неудобный" для Линько.

Со своей стороны, Линько заявил, что "со стороны редакции "Страна.ua" был шантаж и вымогательство денег", а версию "Страны" назвал абсурдной.

Ранее в январе сайт "Страна", главным редактором которого является Игорь Гужва, заявил, что получает информацию о подготовке провокаций против издания.

Как известно, Игорь Гужва ранее возглавлял газету "Вести", финансирование которой связывали с Москвой и бежавшим в Россию экс-министром доходов Клименко. Сам же Гужва заявлял, что "Вести" финансировались за счет его личных средств.

В июле 2015 года, по данным источников УП, Гужва продал свою долю в медиа-холдинге "Вести" гражданской жене Клименко Ольге Семченко.

В начале 2016 года Гужва возглавил новый проект "Страна". Гужва заявил, что инвестором нового сайта является он сам, и проект создан полностью на его деньги.