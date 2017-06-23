Гужва на допросе - Лукаш

На главреда издания "Страна UA" Игоря Гужву составлен протокол задержания, с ним проводится допрос.

Об этом на совей странице Facebook написала экс-министр юстиции времен Янукоуича – Елена Лукаш, которая теперь является адвокатом Гужвы.

"Игорь сейчас на Владимирской 15 в ГУ НП города Киева. Протокол задержания составлен. Сейчас заканчивается допрос", - написала она.

ФБ Лукаш

"Подозрение ему пока не вручалось", - уточнила Лукаш.

Как известно, следователи киевской полиции задержали по статье о вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву и его посредника.

22 июня в помещение интернет-издания "Страна" пришли с обыском, который продлился до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители увезли главного редактора Игоря Гужву.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков.

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян сообщил, что депутат Линько обратился к правоохранителям с жалобой на "Страну" еще 31 марта – а 22 июня задержали двух человек.

Гужва заявил, что его подставили: якобы в апреле предлагали "за большие суммы" снять с сайта несколько материалов о лидере "радикалов" Олега Ляшко, а в мае за снятие материала о конфликте Ильи Кивы и нардепа "Радикальной партии" Дмитрия Линько предлагали $20 тысяч. Главный редактор заверил, что в обоих случаях отказался.

Илья Кива рассказал "Стране", что в материале упоминался его пост о том, что активисты "в камуфляже", которые под МВД требовали отставки Арсена Авакова, позже "по-товарищески" встречались с Линько и приезжали на "семерках BMW", которые стоят по 50 тысяч долларов. По мнению советника главы МВД, материал "был неудобный" для Линько.

Со своей стороны, Линько заявил, что "со стороны редакции "Страна.ua" был шантаж и вымогательство денег", а версию "Страны" назвал абсурдной.

Ранее в январе сайт "Страна", главным редактором которого является Игорь Гужва, заявил, что получает информацию о подготовке провокаций против издания.

Гужва ранее возглавлял газету "Вести", финансирование которой связывали с Москвой и бежавшим в Россию экс-министром доходов Клименко. Сам же Гужва заявлял, что "Вести" финансировались за счет его личных средств.

В июле 2015 года, по данным источников УП, Гужва продал свою долю в медиа-холдинге "Вести" гражданской жене Клименко Ольге Семченко.

В начале 2016 года Гужва возглавил новый проект "Страна". Гужва заявил, что инвестором нового сайта является он сам, и проект создан полностью на его деньги.