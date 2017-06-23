Минобороны хочет увеличить группировку войск на юге Одесской области

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Пятница, 23 июня 2017, 13:33

Руководство Украины планирует увеличить группировку Вооруженных сил в Одесской области.

Об этом во время рабочей поездки в Одесский гарнизон заявил министр обороны генерал армии Степан Полторак, информирует 23 июня Министерство обороны.

"Предыдущим военно-политическим руководством принимались решения, в результате которых у нас практически не осталось военных частей в этом регионе. В наших планах – увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу", – сказал министр.

 

"Уже сегодня у нас есть военная часть в Болграде, сформированы военные части в Сарате, будет развернута военная комендатура в Арцизе. Там, где армия, там – развитие региона. Но прежде всего, это залог безопасности и территориальной целостности нашей страны", – отметил Полторак.

Украинская правда

Темы: Минобороны армия Одесская область
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