Минобороны хочет увеличить группировку войск на юге Одесской области
Руководство Украины планирует увеличить группировку Вооруженных сил в Одесской области.
Об этом во время рабочей поездки в Одесский гарнизон заявил министр обороны генерал армии Степан Полторак, информирует 23 июня Министерство обороны.
"Предыдущим военно-политическим руководством принимались решения, в результате которых у нас практически не осталось военных частей в этом регионе. В наших планах – увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу", – сказал министр.
"Уже сегодня у нас есть военная часть в Болграде, сформированы военные части в Сарате, будет развернута военная комендатура в Арцизе. Там, где армия, там – развитие региона. Но прежде всего, это залог безопасности и территориальной целостности нашей страны", – отметил Полторак.
Украинская правда
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