Садовый согласился отдать Львовской ОГА вывоз мусора

Мэр Львова Андрей Садовый согласился отдать Львовской облгосадминистрации функции вывоза мусора из города.

Об этом Садовый сообщил на брифинге в пятницу, передает "Укринформ".

"Мы должны принять предложение, чтобы обеспечить нормальную жизнь и развитие города", - заявил мэр.

Также Садовый сказал, что требование ЛОГА передать ей функции вывоз мусора - это "ультиматум наместника президента", сообщает DW.

Как передают "Українські новини", Садовый собирается в пятницу приехать в Киев, чтобы отказать лидера фракции в ВР "Самопомощь" Олега Березюка продолжать голодовку.

Как сообщалось, председатель Львовской облгосадминистрации обратился к мэру Львова Андрею Садовому с просьбой делегировать на ЛОГА полномочия вывоза мусора из города.

По словам председателя ЛОГА, городские власти должны предусмотреть 300 млн гривен в год субвенции из городского бюджета для облгосадминистрации, пока она будет выполнять функции вывоза мусора. Со своей стороны, администрация обязуется за 20 дней вывезти накопленный в городе мусор, а также до 2019 года построить завод по вторичной переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

В среду, 21 июня, вице-премьер Геннадий Зубко на брифинге во Львове заявил, что вывозить мусор из Львова начнут с четверга. Однако он не захотел публично объявлять места вывоза, говоря, что иначе начнутся протесты и блокировки.

Ранее 21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера и экологов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти принять львовский мусор, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

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Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.

19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора.

Березюк и его коллега Оксана Сыроид голодают, употребляя воду, под Администрацией президента и жду решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.