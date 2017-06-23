Хуг: боевики 13 раз препятствовали СММ за неделю, ВСУ – 7 раз

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Пятница, 23 июня 2017, 15:17

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на прошлой неделе, 12-18 июня, столкнулась с двадцатью случаями препятствования ее деятельности со стороны обеих сторон конфликта на Донбассе.

Об этом заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга с Донецкой фильтровальной станции, который транслировал Антикризисный центр.
 
Хуг отметил, что находится на ДФС последние 5 дней.

"Иногда мы не могли ничего увидеть, потому что нам мешали вооруженные люди или солдаты"? – сказал он и отметил, что так было в Авдеевке, Ясиноватой и Красногоровке, где "люди страдают".

По словам Хуга, на прошлой неделе боевики "ДНР" и "ЛНР" 13 раз препятствовали миссии, а ВСУ - 7 раз

В среду в Песках военные ВСУ не позволили проехать, тогда как спутниковые данные показывают масштабные разрушения и есть сведения, что 12 человек еще живут там. Украинский командир не захотел пропускать наблюдателей.

За 2 дня до того СММ не смогла попасть в поселок Пикузы, контролируемые ДНРовцами, хотя ВСУ изъяли мины на дороге из Мариуполя.

За 12-18 июня СММ ОБСЕ подтвердила смерть одного человека и ранения двух человек из-за мин.

20 июня вооруженный мужчина направил винтовку на патруль СММ, пытался разбить окно и выстрелить в машину вблизи Ясиноватой, которую контролируют боевики "ДНР".

Кроме того, в районе Ясиноватой наблюдатели видели тяжелое оружие, нарушавшего установленные пределы. Также беспилотник СММ обстреляли в той местности.

Между тем, камера в Широкино зафиксировала пролет 26 снарядов ракеты, 4 вспышки в воздухе, 26 взрывов неопределенного происхождения и 569 трассирующих пуль.

В целом количество нарушений прекращения огня в Украине снизилась на 25% по сравнению с неделей ранее, но в районах вблизи Мариуполя выросла на 55%.

В частности, на мариупольском направлении чаще использовали запрещенное минскими соглашениями оружие: 82 артиллерийских и 19 минометных взрывов, по сравнению с 3 и 4 соответственно на предыдущей неделе.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс ОБСЕ боевые действия АТО
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