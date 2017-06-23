Луценко о Тимошенко: В этой стране дважды не судят

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Пятница, 23 июня 2017, 16:11

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что нет ни одного уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко в газовом вопросе.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу.

"Политик должен нести политическую ответственность за принятые решения", - отметил он.

"В этой стране дважды не судят. Ничего кроме производства в отношении Юлии Владимировны по газовому делу не будет", - подчеркнул он.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Тимошенко
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