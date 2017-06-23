Луценко о Тимошенко: В этой стране дважды не судят

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что нет ни одного уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко в газовом вопросе.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу.

"Политик должен нести политическую ответственность за принятые решения", - отметил он.

"В этой стране дважды не судят. Ничего кроме производства в отношении Юлии Владимировны по газовому делу не будет", - подчеркнул он.

Оксана Коваленко, УП