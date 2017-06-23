Суббота в Украине - с ливнями и ветром, воскресенье – солнечное

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Пятница, 23 июня 2017, 16:46

В субботу, 24 июня, всей Украине прогнозируют дожди, в южных и восточных областях – грозы и сильные ливни, температура воздуха будет колебаться от 22 до 29 градусов.

Такой прогноз обнародовал Украинский гидрметцентр.

"24 июня в южной части, восточных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях грозы, местами сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в предупреждении.

Погода 24 июня
Погода 24 июня

В воскресенье, 25 июня, в Украине потеплеет (будет от 26 до 31 градуса) и преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье, Буковине и в Ивано-Франковской области возможны незначительные осадки.

Прогноз на 25 июня
Прогноз на 25 июня

Вечером 23 и в течение суток 24 июня на реках Закарпатья, бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Серета в связи с сильными осадками ожидается формирование дождевого паводка с подъемами уровней воды на 30-150 см над уровнем, зафиксированными по состоянию на 8 утра 23 июня.
 
При очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков.

В понедельник, 26 июня, температура воздуха кардинально не изменится, но дожди продвинутся с запада к центру и северо-востоку.

Предварительный прогноз на 26 июня
Предварительный прогноз на 26 июня

В столице теплее всего будет в воскресенье – 27-29 градусов, потом станет на дня прохладнее, а в среду, по предварительному прогнозу, до 31 градусов.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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