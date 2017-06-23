Луценко возмущен, что конфискованные у Януковича миллиарды не дают людям

Генпрокурор Юрий Луценко назвал недопустимым затягивание вопроса использования в госбюджете возвращенных в казначейство 1,5 млрд долларов "мафии Януковича".

Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

"Меня возмущает тот факт, что на рассмотрение Верховной Рады внесен закон об изменениях в бюджет с профицитом около 20 млрд, в то время как их приблизительно 60 миллиардов", - подчеркнул глава ГПУ.

"Я не могу понять, почему 40 млрд средств, которые мы забрали со счетов подконтрольных Януковичу структур, не распределяются между людьми", - добавил он.

По словам Луценко, он слышал, что руководство страны собирается использовать эти деньги для погашения внешнего долга и улучшения отношений с МВФ, но сам считает, что эти миллиарды необходимо направить на внутренние социальные нужды страны, например, на медицину и общественный транспорт.

"Я хотел бы обратиться к депутатам Верховной Рады с просьбой голосовать за бюджет в полном объеме дополнительных поступлений, которые лежат в казначействе. Это примерно 60 млрд гривен", - призвал он.

"В последнюю неделю (работы парламента - ред.) можно проголосовать за неприкосновенность взяточников и за новый бюджет, и уже в октябре-ноябре люди получат ощущение и справедливости, и законности", - отметил генпрокурор.

Евгений Кизилов, УП