ГПУ опубликовала видео, на котором Гужва договаривается о деньгах

Генпрокуратура показала видео доказательства, должны доказывать факт вымогательства редактором интернет-издания "Страна.UA" Игорем Гужвой денег.



Видео от 16 мая 2017 показали в среду во время брифинга генпрокурора Луценко.



На одном из них человек похожый на Гужву предлагает за "тридцать" удалить три материалами, касающеся нардепов от РП Дмитрия Линько, Алексея Ленского, Олега Ляшко.



Далее собеседник спрашивает: "Они говорят, а сколько будет стоить, за то, чтобы помолчать о нас вообще?".



"Это серьезный вопрос", - говорит Гужва.



Далее собеседник говорит, что ответил им "сто до конца года".



"Такими категориями никто не меряет. Здесь не знаешь, что через месяц будет", - говорит Гужва.



Также он рассказывает, что у имеет готовые неопубликованные материалы на этих людей.



Позже на видео Гужва говорит, что готов снять "два материале за тридцать" и "помолчать за тридцать пять в месяц".



"Говорим тридцать пять, а там как пойдет", - сказал он.



Представляя это видео, Луценко сказал, что собеседник получит позже меченые деньги и занесет Гужве. Он также пообещал обнародовать видео получения суммы вымогательства и занос их Гужве.



В то же время, Луценко заявил, что не читал материалы "Страна.ua", которые компрометируют нардепа Дмитрия Линько, и не намерен давать им оценку.



"Я не читал материалов, которые собирались размещать не размещать. Более того, у каждого политика свое отношение к разглашению его личного и публичного же жизни. Некоторые привыкают, как я. И к правде, и ко лжи. А некоторые к этому относится слишком болезненно", - сказал он.



"В данном случае я не собираюсь оценивать так называемый "компромат", который должны были разместить на нардепа. Я просто считаю, что журналист, который берет деньги за нераспространение информации, совершает предусмотренный законом преступление. Это не взятка, но это называется вымогательство", - добавил Луценко.



Как известно, следователи киевской полиции задержали по статье о вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва и его посредника.



Украинская правда