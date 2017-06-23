Соболев: Комитет работал нормально, пока не появились члены от БПП

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции считает, что эффективная работа комитета прекратилась после делегирования в него блоком Петра Порошенко трех новых депутатов.

Об этом он сказал "Украинской правде", комментируя внеочередное заседание комитета, который не смог принять ни одного решения из-за отсутствия кворума.

"Мы боремся с идеей назначить зависимого аудитора. Они (члены от БПП - УП) все время пытаются сделать это с нарушениями. Так у нас каждое заседание комитета - споры и дискуссии", - отметил Соболев в комментарии УП.

Он сообщил, что на созванном по просьбе членов БПП, "Народного Фронта" и "Батькивщины" внеочередном заседании не было кворума, но от него требовали проводить голосование.

По словам Соболева, комитет уже не впервые заставляют голосовать с нарушением правил. Он также добавил, что собрание никогда не происходили в пятницу после заседания ВР.

"Они начинают переживать, что скоро прекратится работа Совета, а зависимый кандидат не предназначен. Это заставляет их спешить", - пояснил председатель.

Как известно, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции назначил на пятницу, 23 июня, внеочередное заседание для определения, кого из кандидатов в аудиторы НАБУ выбирать в сессионном зале.

Тогда член комитета, народный депутат Сергей Лещенко отметил, что инициаторами назначения выступили депутаты с БПП с целью внести в Верховную Раду вопрос об утверждении удобного власти аудитора НАБУ.

По результатам первого конкурса парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции предложил Верховной Раде кандидата в аудиторы Роберта Сторча - заместителя генерального инспектора департамента юстиции Соединенных Штатов Америки. Однако во время заседания парламента председатель фракции БПП Игорь Гринев предложил от имени фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" другого кандидата - Найджела Брауна.

По результатам голосования, ни Сторч, ни Браун не получили поддержки нардепов, и Верховная Рада не смогла определить кандидата в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Для участия в повторном конкурсе поступило 9 заявок, из них 7 полностью соответствуют требованиям конкурса.

Среди поданных заявок для участия в конкурсе - заявка от адвоката из США Марты Борщ, прокурора из Испании Карлоса Кастресана.

В конкурсе также выразили желание участвовать профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко.

16 мая стали известно, что отклоненный Советом Браун снова будет участвовать в отборе кандидатов в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро. Рекомендации ему дала фракция "Блок Петра Порошенко".

София Лукашова, для УП