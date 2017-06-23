Госдума сделала шаг к запрету обхода блокировок сайтов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете использования технологий обхода блокировок сайтов.
За документ проголосовали 363 депутата, против не выступил никто.
Законопроект предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN-сервисов, которые откажутся ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам.
В документе также предлагается ввести штрафы от 500 до 700 тысяч рублей для поисковых систем за выдачу ссылок на заблокированные сайты.
Законопроект о запрете анонимайзеров, по данным РБК, обсуждался, в числе прочих тем, на закрытой встрече главы ФСБ Александра Бортникова с депутатами Госдумы 23 июня.
Бортников, рассказали источники РБК, просил депутатов "ускорить принятие нескольких законопроектов, в том числе о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах, об анонимайзерах".
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