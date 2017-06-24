Евродепутаты посетили Авдеевку и КПВВ "Майорское"

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Суббота, 24 июня 2017, 00:57

Члены Европарламента посетили Авдеевку и КПВВ "Майорское" с целью изучения гуманитарных и экологических проблем Донбасса.

Об этом в сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

В составе группы были члены Европарламента Петрас Аустрявичус и Анна Фотыга, вместе с послами Словении в Украине Наташей Прах, Хорватии Томиславом Видошевичем, Португалии Марией Кристиной Ди Алмейдой.

"Наши смелые европейские друзья побывали в Авдеевке, они стали первыми европейцами, которые своим глазами увидели разрушенную Промку, пообщались с ребятами из легендарной 72 бригады. Они шокированы информацией: за последние 9 месяцев, когда 72-я защищает Авдеевку, погибло 57 Героев этой бригады ... ", - написала она.

По словам Геращенко, кроме темы безопасности, европейские коллеги уделили внимание гуманитарной проблематике, побывали на КПВВ "Майорское", где пообщались, в том числе, и с жителями с оккупированных территорий.

Также европейцы познакомились с реализацией культурных проектов, поддерживаемых ЕС, в частности, библиотекой в Луганской области, объектами водоснабжения.

Евродепутаты посетили Авдеевский коксохим и приняли участие в расширенном совещании с участием местной власти, чиновников и депутатов.

"Мы приняли совместное коммюнике по результатам этого совещания, мы активизируем совместные усилия по информированию ЕС в отношении экологических проблем Донбасса, просим увеличить помощь над программами мониторинга екологической ситуации, для решения экологических проблем, разминирования", - сообщила Геращенко.

Она отметила, что совместно с коллегами намерена  обращаться в международные институты относительно проблеме недопуска на  оккупированные территорияи экологических миссий, международных экспертов, которые, в том числе, готовы содействовать в откачке воды из затопленных шахт.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?fref=ts

Тема экологии, возможной техногенной катастрофы на Донбассе будет одной из ключевых на заседании парламентского Комитета Ассоциации Украина- ЕС, который пройдет осенью в Украине, напомнила Геращенко.

Темы: Донбасс экология
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