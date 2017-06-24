Боевики запретили сообщать ОБСЕ о жертвах среди мирного населения

В больнице захваченной террористами Макеевки отказались предоставлять СММ ОБСЕ информацию о количестве жертв среди мирного населения.

Об этом сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Лига.net.

Медицинский персонал в больнице №1 в Макеевке отказался предоставлять Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию, которая помогла бы подтверждать факты жертв среди гражданского населения, сообщил Хуг.

"В наших отчетах вы можете найти много примеров таких ограничений", - добавил он.

По его словам, сотрудники СММ ОБСЕ делали бы больше, если бы все стороны позволяли им выполнять свои обязанности.

Как сообщалось, Хуг заявил, что СММ ОБСЕ на прошлой неделе, 12-18 июня, столкнулась с двадцатью случаями препятствования ее деятельности со стороны обеих сторон конфликта на Донбассе.

Боевики "ДНР" обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и проявляли агрессию по отношению к ним.