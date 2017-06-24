Боевики запретили сообщать ОБСЕ о жертвах среди мирного населения

219 просмотров
Суббота, 24 июня 2017, 01:19

В больнице захваченной террористами Макеевки отказались предоставлять СММ ОБСЕ информацию о количестве жертв среди мирного населения.

Об этом сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Лига.net.

Медицинский персонал в больнице №1 в Макеевке отказался предоставлять Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию, которая помогла бы подтверждать факты жертв среди гражданского населения, сообщил Хуг.

"В наших отчетах вы можете найти много примеров таких ограничений", - добавил он.

По его словам, сотрудники СММ ОБСЕ делали бы больше, если бы все стороны позволяли им выполнять свои обязанности. 

Как сообщалось, Хуг заявил, что СММ ОБСЕ на прошлой неделе, 12-18 июня, столкнулась с двадцатью случаями препятствования ее деятельности со стороны обеих сторон конфликта на Донбассе.

Боевики "ДНР" обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и проявляли агрессию по отношению к ним.

Темы: Донбасс ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Евродепутаты посетили Авдеевку и КПВВ "Майорское" 24 июня 2017, 00:57
Силы АТО готовы к "хлебному перемирию" - спикер Минобороны 23 июня 2017, 22:59
Хуг: Число обстрелов на Донбассе снизилось, но вблизи Мариуполя возросло 23 июня 2017, 15:17
powered by lun.ua
Главные новости
От взрыва в Мариуполе пострадали 7 полицейских – Аброськин
ГПУ обнародовала видео передачи денег в деле Гужвы
Дома у Гужвы проходит обыск. Подозрение вручили
Минфин подал аппеляцию на решение Лондонского суда по "долгу Януковича"
Все новости
Интервью

Иллюстраторы мастерской "Аграфка" В разговорах о книгах исчезло слово "неформат"

Фото

Утонуть в мусоре за год: фотограф 4 года не выбрасывал отходов, чтобы показать катастрофу