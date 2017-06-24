Путин собрался в Крым

917 просмотров
Суббота, 24 июня 2017, 04:16

Президент России Владимир Путин приедет в аннексированный Крым, планирует посетить "Артек".

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, Путин  "примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, которая посвящена самой знаменитой "артековке" в мире - американской школьнице Саманте Смит".

Как известно, оккупационное правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество самого крупного на полуострове детского лагеря "Артек" в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря.

Тогда же Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание главы оккупационного правительства Крыма Сергея Аксенова по факту завладения и передачи в собственность России имущества, принадлежащего государственному предприятию Украины "Международный детский центр" Артек".

Темы: Крым Артек Путин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Взрыв машины в Киеве связали с аннексией Крыма 23 июня 2017, 15:30
В МИД сказали, что думают об РФ из-за отказа отпускать Чийгоза 23 июня 2017, 14:27
Безвиз: Для украинцев с ОРДЛО и Крыма могут ввести спецпроверку 22 июня 2017, 15:32
powered by lun.ua
Главные новости
Путин собрался в Крым
От взрыва в Мариуполе пострадали 7 полицейских – Аброськин
ГПУ обнародовала видео передачи денег в деле Гужвы
Дома у Гужвы проходит обыск. Подозрение вручили
Все новости
Голая правда

Каково быть нудистом в Киеве

Подборка TED

Как различать фейк-новости и искать истину