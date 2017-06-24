Путин собрался в Крым

Президент России Владимир Путин приедет в аннексированный Крым, планирует посетить "Артек".

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, Путин "примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, которая посвящена самой знаменитой "артековке" в мире - американской школьнице Саманте Смит".

Как известно, оккупационное правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество самого крупного на полуострове детского лагеря "Артек" в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря.

Тогда же Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание главы оккупационного правительства Крыма Сергея Аксенова по факту завладения и передачи в собственность России имущества, принадлежащего государственному предприятию Украины "Международный детский центр" Артек".