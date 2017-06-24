Сутки в АТО: 48 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены

За прошедшие сутки, 23 июня, боевики 48 раз открывали огонь по украинским защитникам, в том числе 14 раз из артиллерии. Вследствие обстрелов двое бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Военные констатируют, что оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной - российско-террористические бандформирования не прекращают обстреливать подразделения ВСУ ни днем, ни ночью.

Луганское направление. Именно этот участок линии соприкосновения стал эпицентром огневой активности противника, здесь зафиксировано 27 фактов применения противником оружия.

Больше всего обстрелов состоялось в районе Бахмутской трассы, где незаконные вооруженные формирования неоднократно накрывали плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, 122-мм артиллерии позиции украинских воинов вблизи Крымского.

Кроме того, уже вечером боевики открывали огонь из минометов неподалеку Новотошковского, Новоалександровки, Новозвановки, Счастья и Попасной. Также в течение дня из пехотного вооружения бандиты били в районе Лобачевого, Донца и Нижнетеплого.

Приморское направление. Здесь 23 июня пророссийские вооруженные банды 13 раз применяли оружие против подразделений сил АТО.

Обстреляв еще утром опорные пункты ВСУ в районе Широкиного и Водяного из 122-мм артиллерийских систем, захватчики почти не применяли оружие в течение дня.

Впрочем, с наступлением сумерек противник снова активизировался. В частности, из 120-мм минометов бандиты снова совершили обстрел недалеко от Лебединского, а из минометов калибра 82 мм - в районе Талаковки.

Также наемники неоднократно, используя стрелковое оружие и гранатометы различных модификаций, открывали огонь по украинским воинам, которые держат оборону возле Широкиного, Гнутового, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого.

Донецкое направление. Напомним, здесь в прошедшие сутки еще до рассвета оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Каменка и Новоселовка Вторая.

Днем на этом направлении установилось относительное затишье. Однако уже вечером боевики обозначили свое присутствие в районе Зайцевого обстрелом одного из опорных пунктов сил АТО из минометов калибра 82 мм.

Несколько позже бандформирования трижды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров по оборонительным позициям ВСУ в южном пригороде Авдеевки. Из такого же вооружение захватчики обстреляли украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Пески.

Напомним, 21 июня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдение "режима тишины" на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое хлебное перемирие должно продолжаться в период уборки урожая - с 00:00 24 июня до 31 августа.

Силы антитеррористической операции готовы к прекращению огня с 24 июня, однако указывают и на готовность открывать огонь в случае угрозы жизни своих бойцов.