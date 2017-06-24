ГПУ: пограничники нарушают права задержанных

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Суббота, 24 июня 2017, 13:28

Прокуратура выявила нарушения работниками Госпогранслужбы прав задержанных за административные правонарушения, к ответственности привлечено почти 80 должностных лиц органов охраны госграницы.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба Генпрокуратуры.

ГПУ организовала во всех регионах государства проведение проверок соблюдения органами Государственной пограничной службы требований законодательства при применении принудительных мер воздействия за административные правонарушения.

Установлено, что в текущем году сотрудниками органов Государственной пограничной службы в места временного содержания помещено более 300 человек, в основном за совершение административных правонарушений, связанных с незаконным пересечением государственной границы.

"В рамках проводимых проверок по всем регионам государства установлено нарушение прав человека при административном задержании, доставлении лиц и применении других мер принуждения, ограничивающих личную свободу. Работниками нарушались права задержанных, находившихся в пунктах временного содержания и специальных помещениях, законности их помещения в специальные учреждения, соблюдения сроков содержания, обеспечения надлежащих условий, разъяснение прав и т.д.", - сообщили в ГПУ.

Выявлены отдельные факты безосновательного задержания граждан Украины и иностранцев, незаконной их доставки в органы охраны государственной границы и содержания без оформления соответствующих протоколов о задержании. На такие нарушения реагировали региональные прокуроры.

Кроме того, органы охраны государственной границы Ровенской, Луганской и Черновицкой областей вопреки требованиям ст. 19 закона "О Государственной пограничной службе Украины" своевременно не информируют центры предоставления бесплатной вторичной правовой помощи о задержании лиц и их отказах от услуг защитника.

"С целью восстановления конституционных прав граждан текущего года прокурорами внесено более 30 документов прокурорского реагирования, к ответственности привлечено почти 80 должностных лиц органов охраны государственной границы", - сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что вопрос законности применения к гражданам мер принуждения, связанных с ограничением их личной свободы, находятся на постоянном контроле Генеральной прокуратуры.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Пограничная служба
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