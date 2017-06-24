Дело Гужвы: Посредник пошел на сделку со следствием

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Суббота, 24 июня 2017, 13:46

Задержанный по "делу Гужвы" посредник пошел на сделку со следствием и дает обличительные показания по обстоятельствам уголовного производства.

Об этом 24 июня сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. 

"Ознакомившись с текстом подозрения и частично ознакомившись с доказательствами, которые были обнародованы, задержанный  пошел на сотрудничество со следствием и дает обличительные показания относительно обстоятельств уголовного производства", - сообщила Максимец.

"Относительно второго фигуранта (дела) - руководителя интернет-издания ("Страна.ua" Игоря Гужвы) - прокуратура будет просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 3 млн. uривен", - добавила спикер прокуратуры Киева.

Также она добавила, что судебное заседание по "делу Гужвы", которое должно было начаться в 13:00 в Шевченковском суде Киева должно начаться в ближайшее время.

Украинская правда

Темы: СМИ взятка прокуратура суд
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