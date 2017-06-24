Посредника Гужвы взяли под круглосуточный домашний арест

Шевченковский райсуд Киева избрал задержанному вместе с руководителем интернет-издание "Страна.ua" Игорем Гужвой посреднику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом 24 июня после судебного заседания сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Выбрана мера пресечения в виде 2 месяцев круглосуточного домашнего ареста на территории г.Харьков", - сообщила она.

Фамилия и имя задержанного не разглашается.

Заседание суда по избранию меры пресечения для Гужвы должно начаться в ближайшее время. Прокуратура будет просить для него содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 млн. гривен.

Как известно, ранее Максимец сообщила, что задержанный по "делу Гужвы" посредник пошел на сотрудничество со следствием и дает обличительные показания относительно обстоятельств уголовного производства.

"Ознакомившись с текстом подозрения и частично ознакомившись с доказательствами, которые были обнародованы, задержанный пошел на сотрудничество со следствием и дает обличительные показания относительно обстоятельств уголовного производства", - сообщила Максимец.

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва и его посредник были задержаны по статье о вымогательстве.

Гужве вручили подозрение по ч. 3 ст 189 УК Украины.

Сторона обвинения намерена требовать для Гужвы меру пресечения в виде ареста.

23 июня Генпрокуратура показала видеодоказательства, которые должны доказывать факт вымогательства Гужвой денег за непубликацию материалов в отношении представителей Радикальной партии.

Больше о деле Гужвы читайте в материале "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви".

Украинская правда