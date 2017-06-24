СММ ОБСЕ обнаружила повреждения Юго-Донбасского водопровода

91 просмотр
Суббота, 24 июня 2017, 14:11

Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил большую течь на Южно-Донбасском водопроводе.

Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

"Ремонт жизненно важен для 1,5 млн человек с обеих сторон линии соприкосновения", - добавили в СММ ОБСЕ.

Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что коммунальное предприятие готово провести ремонт водопровода, а СММ готово способствовать и наблюдать.

"Готовы ли стороны?", - спросил он.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Золотом возле патруля ОБСЕ стреляли из минометов, АГС и стрелкового оружия 24 июня 2017, 10:58
Боевики запретили сообщать ОБСЕ о жертвах среди мирного населения 24 июня 2017, 01:19
Хуг: Число обстрелов на Донбассе снизилось, но вблизи Мариуполя возросло 23 июня 2017, 15:17
powered by lun.ua
Главные новости
Посредника Гужвы взяли под круглосуточный домашний арест
Дело Гужвы: Посредник пошел на сделку со следствием
Суд в субботу изберет меру пресечения для задержанного Гужвы
"Мусорная" голодовка под АП: Сыроид госпитализировали
Все новости
Pottermore

Гарри Поттеров на самом деле было двое

Видео

Украинский "Свидетель" получил первого в истории Каннского льва