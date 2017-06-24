Красный Крест предлагает обезопасить объекты водоснабжения на Донбассе

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Суббота, 24 июня 2017, 16:05

Международный Комитет Красного Креста (МККК) предлагает создать "зоны безопасности" вокруг ряда объектов инфраструктуры водоснабжения Донбасса.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава делегации МККК Алан Эшлиманн.

По его словам, единственный способ избежать экологической катастрофы на Донбассе – это быть уверенными, что насосные станции функционируют, а сами трубопроводы не будут повреждены.

"Ведь, помимо прочего, на Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станциях есть огромные запасы хлорида, используемые для очистки воды. Они находятся в специальных цилиндрах. В случае прямого попадания при обстрелах цилиндры могут взорваться, хлорид попадет в воздух, и образуется токсичное облако, которое может выпасть в виде осадков где угодно — в зависимости от направления ветра. И поскольку все это происходит на густонаселенной территории, пострадать могут сотни тысяч людей", – констатировал глава делегации.

По его словам, зоны безопасности – это инструмент, который предотвратил бы возможность подобный катастроф.

"Мы предлагаем создать зоны безопасности вокруг Верхнекальмиусской и Донецкой фильтровальных станций, а также водопровода, от нее отходящего. Затем — в районах Золотого—Первомайска, 3-й насосной станции и водопровода от нее к Горловским фильтровальным станциям №1 и 2, и в районе Петровского водозабора", – указывает Эшлиманн.

Представитель МККК отметил, что концепция зон безопасности предполагает выведение военного персонала и оборудования с определенных объектов и участков вокруг них.

При этом, очень важно соблюдение правил обеими сторонами: эта зона не подвергается обстрелу, не используется для расположения воинских частей или для планирования военных операций.

"Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что некоторые такие объекты находятся непосредственно на контактной линии. Для каждой из сторон конфликта эти места стратегически важны, а доверия между сторонами нет. Представители украинской власти заявляют, что идея по созданию зон безопасности в принципе хороша. Точно такой же ответ мы получаем с другой стороны. Но когда мы начинаем говорить о конкретном объекте, то каждая сторона не верит в то, что другая будет соблюдать правила", – указал Эшлиманн.

Темы: Донбасс
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