Одесскую журналистку и активистку избили в центре города

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Суббота, 24 июня 2017, 16:52

На одесского журналиста, участника расследовательской "Группы 2 мая", движений "Генпротест" и "Зеленый лист" Светлану Подпалую напали в центре Одессы неизвестные.

 
Фото "Думской"

Об этом она сообщила в субботу на своей странице в Facebook.

"Полчаса назад на меня напали возле моего дома на Тираспольской. У меня в руках был надувной детский мяч и мобильный телефон, на плече рюкзак. Ничего не украли. Брызнули баллоном, потом били по лицу", - написала она.

 

"Я понимаю, что меня предупреждают, несмотря на то, что я последние недели нахожусь в таком шоке от того, что происходит с побережьем, что даже ничего не пишу, противно", - отметила Подпалая, добавив, что ожидает "скорую".

Темы: Одесса
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