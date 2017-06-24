Одесскую журналистку и активистку избили в центре города
На одесского журналиста, участника расследовательской "Группы 2 мая", движений "Генпротест" и "Зеленый лист" Светлану Подпалую напали в центре Одессы неизвестные.
Об этом она сообщила в субботу на своей странице в Facebook.
"Полчаса назад на меня напали возле моего дома на Тираспольской. У меня в руках был надувной детский мяч и мобильный телефон, на плече рюкзак. Ничего не украли. Брызнули баллоном, потом били по лицу", - написала она.
"Я понимаю, что меня предупреждают, несмотря на то, что я последние недели нахожусь в таком шоке от того, что происходит с побережьем, что даже ничего не пишу, противно", - отметила Подпалая, добавив, что ожидает "скорую".
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