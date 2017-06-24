Турчинов: боевики не соблюдают "хлебное перемирие"

Российско-оккупационные войска срывают договоренности о прекращении огня на время уборки урожая.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области, передает УНИАН.

"На протяжении этих суток огонь снова не прекращался, снова были произведены обстрелы", - сказал Турчинов.

Он отметил, что боевики обычно не более полусуток соблюдают договоренности о прекращении огня на Донбассе.

"Что касается прекращения огня, к сожалению, за последние два месяца - это третья или четвертая договоренность о прекращении огня. Они постоянно нарушаются со стороны российских гибридных войск. Я не помню ни одной договоренности, которую они соблюдали. Не более полусуток держатся эти договоренности, и они начинают их нарушать", - сказал Турчинов.

Он отметил, что на этой неделе оккупанты несколько уменьшили количество обстрелов благодаря интенсивной работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"На этой неделе немного было уменьшение огня со стороны агрессора, но оно было связано не с тем, что у них совесть проснулась, а с тем, что очень активно работала мониторинговая миссия ОБСЕ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии столкновения на период с 24 июня по 31 августа.

В субботу представители ОРДО также обвинили ВСУ в срыве перемирия.