Депутат Киевского облсовета погиб в ДТП
В субботу в ДТП в Белоцерковском районе погиб депутат Киевского областного совета Борис Панченко.
Об этом сообщил губернатор Киевской области Александр Горган на своей странице в Facebook.
По его словам, трагедия произошла на трассе Белая Церковь-Володарка на повороте к с. Пилипча в результате лобового столкновения и возгорания автомобилей.
В результате ДТП погибли 3 человека и 1 человек пострадал.
Об этом происшествии сообщает также dtp.kiev.ua.
По данным издания, три автомобиля столкнулись и сгорели. Пострадавший находится в реанимации.
Украинская правда
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