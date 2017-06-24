Полиция расследует нападение на активистку в Одессе

113 просмотров
Суббота, 24 июня 2017, 22:10

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения одесской активистки Светланы Подпалой.

Об этом сообщил советник ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

По его словам, производство открыто по признакам статьи 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение).

Форостяк уточнил, что оперативно-следственная группа изымает видео с камер района, где произошло нападение.

Он добавил, что ход следствия находится под личным контролем руководства ГУ НП.

"Правоохранители воспринимают это вполне серьезно, все понимают, как важно установить причастных лиц, а главное мотивы", - написал он.

Как сообщалось, в субботу на одесскую журналистку, участницу расследовательской "Группы 2 мая", движений "Генпротест" и "Зеленый лист" Светлану Подпалую напали в центре Одессы неизвестные.

Украинская правда

Темы: Одесса
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дело 2 мая: В суд направили дело еще одного участника столкновений 24 июня 2017, 18:53
Одесскую журналистку и активистку избили в центре города 24 июня 2017, 16:52
В Одессе в помещении будущего штаба ВМС произошел пожар и взрыв 18 июня 2017, 12:11
powered by lun.ua
Главные новости
"Перемирие": двое украинских военных погибли, двое ранены
Гужва взят под стражу с альтернативой залога 544 тыс. гривен
КГГА: Киевляне будут с горячей водой 26 июня
У россиян на границе будут отбирать биометрические данные – Турчинов
Все новости
Женщины-военные

"Тебе еще детей рожать". Как женщины-военные борются за свои права

Интервью

Константин фон Эггерт: В России не понимают, когда людьми движет вера, а не деньги или угрозы