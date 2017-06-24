Полиция расследует нападение на активистку в Одессе

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения одесской активистки Светланы Подпалой.

Об этом сообщил советник ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

По его словам, производство открыто по признакам статьи 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение).

Форостяк уточнил, что оперативно-следственная группа изымает видео с камер района, где произошло нападение.

Он добавил, что ход следствия находится под личным контролем руководства ГУ НП.

"Правоохранители воспринимают это вполне серьезно, все понимают, как важно установить причастных лиц, а главное мотивы", - написал он.

Как сообщалось, в субботу на одесскую журналистку, участницу расследовательской "Группы 2 мая", движений "Генпротест" и "Зеленый лист" Светлану Подпалую напали в центре Одессы неизвестные.

Украинская правда