В Попасной открыли патрульную базу ОБСЕ

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Воскресенье, 25 июня 2017, 01:41

В субботу, 24 июня, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ открыла новую передовую патрульную базу для размещения группы наблюдателей в Попасной Луганской области.

Об этом сообщает ОБСЕ на странице  в Facebook.

"Новая ППБ позволит расширить присутствие Миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также более оперативно реагировать на сообщения об инцидентах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 сотрудников миссии будут круглосуточно находиться на новой базе. Ротация наблюдателей будет осуществляться каждые 5 дней.

Шесть патрульных баз ОБСЕ уже работают в подконтрольных украинскому правительству районах: в Волновахе, Покровске, Светлодарске, Новоайдаре, Станице Луганской и Счастье (две последние были временно перемещены).

Кроме того, три базы работают на оккупированных территориях:  в Кадиевке, Горловке и Дебальцево.

Темы: ОБСЕ Луганская область
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