На британский парламент была совершена кибератака

Британский парламент подвергся масштабной кибератаке.

Об этом пишет The Telegraf.

Отмечается, что атаки хакеров продолжались более 12 часов в пятницу. Взлому подверглась электронная почта политиков и их помощников.

Пострадавшая от кибератак сеть, используется каждым законодателем, в том числе и премьер-министром Терезой Мэй.

Специалисты по киберугрозам считают, что за атакой могут стоять Россия, Китай или Северная Корея.

В Палате общин заявили, что ведется расследование инцидента, и принимаются меры для защиты компьютерной сети.