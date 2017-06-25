На британский парламент была совершена кибератака
Британский парламент подвергся масштабной кибератаке.
Об этом пишет The Telegraf.
Отмечается, что атаки хакеров продолжались более 12 часов в пятницу. Взлому подверглась электронная почта политиков и их помощников.
Пострадавшая от кибератак сеть, используется каждым законодателем, в том числе и премьер-министром Терезой Мэй.
Специалисты по киберугрозам считают, что за атакой могут стоять Россия, Китай или Северная Корея.
В Палате общин заявили, что ведется расследование инцидента, и принимаются меры для защиты компьютерной сети.
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