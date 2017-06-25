МВД готовит проекты для людей с посттравматическим синдромом

МВД запускает ряд проектов по реабилитации пострадавших от посттравматического синдрома.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, в частности, в ноябре этого года планируется открыть медицинский центр для реабилитации воинов, получивших контузии от взрывов.

"Уже запущена программа по реабилитации контуженных для людей, получивших контузии от взрывов. Мы делаем медицинский центр. Это специальный центр, который будет расположен в Киевской области, на который уже выделен бюджет в этом году", - сказал Аваков.

Он отметил, что МВД планирует представить свои проекты по реабилитации пострадавших от посттравматического синдрома на СНБО, подчеркнув, что комплексная программа по их реабилитации, по его мнению, должна иметь "государственное значение".

"Это комплексная программа, которая должна иметь государственное значение… В целом наше видение проекта мы предложим для СНБО. Думаю, что Александр Валентинович (Турчинов, секретарь СНБО) сможет потом предложить какие-то комплексные меры", - сказал Аваков.

Как сообщалось ранее, в своей статье "Стратегия гибридного мира" для "Украинской правды" Аваков привел данные, согласно которым, около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны АТО зарегистрированы с начала российской агрессии.

Он напомнил об общепризнанном международном стандарте по военным конфликтам: 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а у около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.

Министр также указал, что по информации Международного правозащитного центра "Ла Страда Украина", уже в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в 8 раз.