Правозащитники обвинили Турчинова в дискриминации жителей Крыма и ОРДЛО

Общественные деятели и правозащитники обратились к президенту Петру Порошенко с заявлением о недопустимости дискриминации жителей Крыма и Донбасса.

Как сообщает Крымская правозащитная группа, под открытым письмом президенту поставили подписи руководители нескольких общественных и правозащитных организаций, занимающихся проблемами переселенцев и помогающих людям, пострадавшим в результате действий РФ в Крыму и на востоке Украины.

Обращение обусловлено тем, что 22 июня на официальном сайте Совета нацбезопасности и обороны было опубликовано заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости проведения тщательных проверок всех желающих получить биометрический паспорт, прибывающих с оккупированных территорий.

Согласно тексту указанного заявления Турчинова, существует "опасность, что под видом украинских граждан с оккупированных территорий, доступ к безвизовому режиму могут получить сепаратисты, граждане другой страны, террористы или представители российских спецслужб".

"Обнародованный текст заявления секретаря СНБО, составленный в такой тональности, в условиях постоянной антиукраинской пропаганды производит очень негативное влияние на отношение жителей временно оккупированных и неподконтрольных территорий, а также внутренне перемещенных лиц, к процессу реформ в Украине и подстрекает тревогу в обществе", - говорится в тексте заявления общественных деятелей.

В своем обращении к президенту активисты призывают правительство Украины, перед введением каких-либо ограничений для жителей Крыма и Донбасса на получение биометрических паспортов, принять все необходимые меры для защиты жителей этих территорий от дискриминации.

В связи с этим организации-подписанты этого письма требуют обнародовать текст законопроекта, о котором идет речь в заявлении Турчинова от 22 июня и который должен урегулировать вопросы проведения проверок жителей оккупированных территорий при обращении за получением паспорта для выезда за границу.

Также требуется провести антидискриминационную экспертизу указанного текста законопроекта и обнародовать ее результаты, провести общественное обсуждение данного законопроекта с привлечением экспертов и представителей правозащитных организаций.

Кроме того, правозащитники просят "в дальнейшем воздержаться от подобных дискриминационных высказываний от имени СНБО, поскольку такие заявления противоречат заявленной политике, направленной на реинтеграцию населения временно оккупированной территории Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей".

Как сообщалось, 22 июня секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что уже подготовлен законопроект о дополнительной проверке всех желающих получить биометрический паспорт, прибывающих с оккупированных территорий.

Украинская правда