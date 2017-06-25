Выступление Садового на вече пытались сорвать криками "Ганьба"
Более пять тысяч львовян приняли участие в общегородском вече на площади Рынок в воскресенье.
Об этом сообщает пресс-служба "Самопомочи".
Мэр Львова Андрей Садовый во время своего выступления отметил, что более года назад в городе произошла трагедия.
"На нашем полигоне в результате поджога погибли люди, и полигон закрыли. В течение года город находится в мусорной блокаде. Очень трудно себе представить в нормальном мире, в нормальной стране, когда все полигоны в нашем государстве закрываются и не принимают отходов из Львова. Мы ожидали братскую помощь от тех людей, которые работают в государственных органах власти. К большому сожалению, мы ее не получили", - сказал он.
Садовый отметил, что сегодня ситуация в части города очень сложная.
"И я не знаю, чем бы все закончилось, если бы мои друзья и коллеги Олег Березюк, Оксана Сыроид и Тарас Пастух не вышли под Администрацию президента и не легли на гранит. Только после того, как они пришли туда, впервые за год было принято решение открыть полигоны для приема отходов со Львова", - заявил мэр.
При этом, как было видно из трансляции вече, во время выступления Садового часть людей кричали "Ганьба!", "Хватит врать! До чего ты Львов довел?" и другие обвинения в его адрес.
Садовый на это ответил: "Я не думаю, что несколько человек могут сорвать нашу встречу, будем двигаться вперед".
Украинская правда
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