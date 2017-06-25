В оккупированном Донецке остановил работу "национализированный" ДМЗ

"Донецкий металлургический завод" (ДМЗ) остановил работу из-за отсутствия дизельного топлива.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на источник на предприятии.

По его словам, из-за отсутствия солярки "ДМЗ" не работает уже неделю.



"Солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. Из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме", - отмечается в сообщении.

Как известно, владельцы Донецкого металлургического завода объявили об остановке предприятия 27 февраля - накануне введения внешней администрации со стороны ОРДО.

Лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко заявлял, что производственные процессы предприятий, которые берет под контроль "ДНР", будут переориентированы на Россию и утверждал, что они смогут обеспечивать до 70% доходов "бюджета" псевдообразования.

Вместо этого, как сообщал российский "Коммерсантъ", многие производства начали закрываться.

Больше о металлургической отрасли на временно оккупированных территориях читайте в материале "Стальна завіса: як розвивається металургія в Україні та ОРДЛО".