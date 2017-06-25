АТО: Боевики не соблюдают "хлебное перемирие"

191 просмотр
Воскресенье, 25 июня 2017, 18:37

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировано 4 факта применения боевиками оружия против ВСУ, в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 25 июня.

На Приморском направлении боевики вели огонь после полуночи из станкового противотанкового гранатомета вблизи Павлополя. 

В направлении Донецка перемирие было нарушено дважды, возле Авдеевки - в районе н.п. Каменка. В частности обстрелы велись из стрелкового оружия и из 82-мм минометов.

На луганском направлении зафиксирован вражеский обстрел из стрелкового оружия вблизи н.п. Желтое.

Ни на одну вооруженную провокацию силы АТО огонь в ответ не открывали.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Минобороны: двое военных погибли от подрыва на мине 25 июня 2017, 13:07
В зоне АТО обезвредили вражескую ДРГ: убитый командир был гражданином РФ 25 июня 2017, 12:39
Сутки в АТО: 26 обстрелов, двое военных ВСУ погибли 25 июня 2017, 07:41
powered by lun.ua
Главные новости
Военкоматы аннексированного Крыма призвали более 1700 человек
Ситуация с водоснабжением на Донбассе критическая - МинТОТ
В зоне АТО обезвредили вражескую ДРГ: убитый командир был гражданином РФ
В Чехии впервые судят за участие в боях на Донбассе на стороне боевиков
Все новости
БЖ.Еда

Что пробовать на июньской Уличной еде

Дети Курбаса

Как группа KURBASY заново открывает народную песню