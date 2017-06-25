АТО: Боевики не соблюдают "хлебное перемирие"

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировано 4 факта применения боевиками оружия против ВСУ, в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 25 июня.

На Приморском направлении боевики вели огонь после полуночи из станкового противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

В направлении Донецка перемирие было нарушено дважды, возле Авдеевки - в районе н.п. Каменка. В частности обстрелы велись из стрелкового оружия и из 82-мм минометов.

На луганском направлении зафиксирован вражеский обстрел из стрелкового оружия вблизи н.п. Желтое.

Ни на одну вооруженную провокацию силы АТО огонь в ответ не открывали.

Украинская правда