В Одессе на "заминированном" автовокзале искали взрывчатку
В Одессе полиция проверяла на наличие взрывчатки здание центрального автовокзала и прилегающую территорию.
Как сообщили в управлении полиции Одесской области, информация о заминировании автовокзала на ул.Колонтаевской, 58 поступила в 10:42 25 июня.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, кинологи, работники ГосЧС. Здание автовокзала и прилегающая территория проверили на наличие взрывчатки.
"Информация о минировании не подтвердилась", - сообщили в полиции.
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