Порошенко: Трамп обещал помочь

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Воскресенье, 25 июня 2017, 19:51

Президент Петр Порошенко считает историческим свой визит в США на прошлой неделе.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, показанном в воскресенье.

"Почему этот визит может считаться историческим? Потому что... мы имели важную задачу - обменяться мнениями и вооружить аргументами накануне встреч, которые пройдут в Гамбурге в формате G20. Эта задача на 100% удалась", - заявил Порошенко.

Также он назвал беспрецедентной организацию в один день встреч со всеми основными представителями новой администрации Трампа, и заявил, что Украина "получила поддержку исполнительной власти".

"Де-факто можно говорить, что Украина объединила всю Америку... Я очень доволен итогами этого визита", - сказал он.

Говоря о встрече с Трампом, Порошенко отметил: "Ключевая его позиция была не давать советы, а он четко спрашивал: "Петр, чем тебе помочь?".

"Это позиция настоящего партнера Украины", - отметил президент. На вопрос, обещал ли Трамп помочь, он ответил: "Очевидно".

Больше о визита президента Украины в США читайте в материал "Битва за Вашингтон: достижения и проблемы визита Порошенко в США".

Украинская правда

Темы: Порошенко США Трамп
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