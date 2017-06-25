РФ десятилетиями подрывает демократию в США - глава ЦРУ

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Воскресенье, 25 июня 2017, 21:14

Россия в течение десятилетий пытается подорвать американскую демократию.

Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил директор ЦРУ Майк Помпео, пишет ВВС.

По его словам, Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года. Такие действия Москвы глава ЦРУ назвал "неоригинальными".

Как отметил Помпео, РФ "занимается этим в течение безумно долгого времени".

"В некотором смысле это не новость, но, разумеется, это акцентирует внимание на нашей способности понять, как их остановить", - заявил глава ЦРУ.

При этом он добавил, что не имеет доказательств личной причастности президента РФ Владимира Путина к упомянутому вмешательству.

Темы: Росcия США виборы
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