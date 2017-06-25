Навальному, отбывающему месячный арест, вызвали "скорую"

Лидеру Фонда по борьбе с коррупцией, оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает административный арест в спецприемнике, вызвали "скорую" и на месте была оказана медицинская помощь.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинской службе Москвы, госпитализация не понадобилась, с Навальному все в порядке.

Как сообщила ТАСС адвокат Навального Ольга Михайлова, оппозиционеру вызвали "скорую" из-за очень высокой температуры.

23 июня о высокой температуре у Навального - 38,5 градусов - сообщал оппозиционер Илья Яшин, который также отбывает административный арест и находится в одном спецприемнике с Навальным, но в разных камерах.

"Навальный слег с температурой 38,5. Укутался пледами", - сообщил Яшин.

Как известно, Навального задержали в Москве 12 июня, когда он направлялся на акцию протеста против коррупции. Акции тот день состоялись в Москве и других городах РФ, в столице России мероприятие закончилась разгоном протестующих. По данным росСМИ, полиция задержала более 800 человек.

Суд принял решение об административном аресте Навального сроком 30 суток.