Тиллерсон, Гуттереш и Столтенберг прибудут в Киев в июле - Порошенко

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Понедельник, 26 июня 2017, 01:15

В ближайшее время Украину с визитами посетит ряд лидеров международных организаций и правительства США.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, предает пресс-служба главы государства.

"Мы ждем уже в июле визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, где также будут продолжены наши наработки в Вашингтоне. Мы ждем визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша, мы ждем визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который также состоится в июле", - сказал Порошенко.

Также в июле в Киеве состоится Саммит "Украина-ЕС" с участием руководства Евросоюза, добавил президент.

"В июле процедура ратификации (Соглашения об ассоциации Украина-ЕС - ред.) будет уже завершена. Не осталось уже никаких политических решений. И на Саммите "Украина-ЕС", который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации и с 1 сентября это чрезвычайно важное стратегическое соглашение с ЕС вступит в действие", - констатировал он.

Кроме того, достигнута договоренность о визите в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы ожидается визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.

В общем, констатировал президент, Украина в последнее время имеет очень высокую дипломатическую активность. Только на этой неделе он посетил США и Брюссель, а уже в понедельник посетит Францию, где состоятся переговоры с Президентом Эммануэлем Макроном.

Темы: Порошенко США ООН ЕС
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